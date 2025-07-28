Yurt genelinde orman yangınlarıyla mücadelede son durum

Türkiye genelinde çıkan orman yangınları için tüm ilgili kurumlar, hava ve kara araçlarıyla, özveriyle mücadeleye devam ediyor.

Vatandaşların yangın bölgelerinden uzak durmaları ve ekiplerin uyarılarına uymaları önemle hatırlatılıyor. Yangınların çıkış nedenlerinin araştırılması için ise ilgili birimler incelemelerini sürdürüyor.

5 YANGIN KONTROL ALTINDA, 2'Sİ DEVAM EDİYOR

Uşak, Kahramanmaraş, İzmir ve gün içinde Diyarbakır-Ergani, İstanbul-Beykoz'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Karabük ve Bursa'daki orman yangınları ile mücadele devam ediyor.

BAKAN YUMAKLI: "3 İLDEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir'de çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Uşak-Sivaslı, Kahramanmaraş-Onikişubat ve İzmir-Bornova’daki yangınlar, hava ve kara araçlarıyla orman kahramanlarımızın özverili mücadelesi sonucu tamamen kontrol altına alındı. Alevlere karşı mücadelemiz, son kıvılcım sönene kadar aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.

KARABÜK'TEKİ YANGIN YAYILDI

Karabük’ün merkeze bağlı Kahyalar köyü civarında çıkan orman yangını, hızla yayılarak Karabük Keltepe Aladağ ormanlarına sıçradı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgede çok sayıda orman işletme personeli, itfaiye ekibi ve yangın söndürme helikopterleri seferber edildi. Ekipler, karadan ve havadan yoğun müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

BURSA'DAKİ YANGINDA EŞİNİ ARAYAN YAŞLI ADAM

Bursa Orhaneli ilçesine bağlı Harmancık yolundaki orman yangını, üç gündür devam ediyor ve tahliye edilen Çakmak Mahallesi’ne doğru ilerliyor. Mahallede yaşayan 67 yaşındaki Ceylan Çetin, eşi Ayşe Çetin’i yangın sırasında kaybetmenin acısıyla gözyaşlarına boğuldu. Eşini panik içinde arayan Çetin’in duygusal anları, DHA muhabirleri tarafından kaydedildi. Bölge halkı yangından dolayı büyük endişe ve korku yaşıyor.

DİYARBAKIR'DA ÖRTÜ YANGINI

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, Değirmendere ile Devletkuşu Mahalleleri arasında saat 16.00 sularında başlayan örtü yangını rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

İhbarın ardından bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Ergani Belediyesi itfaiye ekipleri, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü’nün arazözleri ve personeli ile Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve köylüler de söndürme çalışmalarına destek verirken, İl Jandarma Komutanlığı’na ait yangın söndürme helikopteri havadan müdahalede bulundu.

Ergani Belediye Başkanı Şiyar Güldiken, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını belirterek, “Helikopterler, belediye iş makineleri, su tankerleri ve vatandaşlarımızın katkılarıyla yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.

İSTANBUL BEYKOZ'DA ORMAN YANGINI

İstanbul Beykoz ilçesine bağlı Çiğdem Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği bölge için ihbarın alınmasının ardından çok sayıda itfaiye ekibi hızla olay yerine sevk edildi. Yangının çıktığı alanın ormanlık olması nedeniyle ekipler, kara ve hava araçlarıyla yoğun ve koordineli bir müdahale gerçekleştirdi.

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği sırada, havadan yanan bir cismin ormanlık alana düştüğü anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İtfaiye ekipleri, hızlı ve etkin müdahaleleri sayesinde yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı. Bölgedeki ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürürken yangının tekrar alevlenmemesi için de önlemler aldı.