Yurtta hava durumu: Yerel yağışlar ve parçalı bulutlu hava bekleniyor

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yurdun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

PARÇALI BULUTLU HAVA HAKİM OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

YEREL YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31

İstanbul: Parçalı bulutlu 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25

Erzurum: Az bulutlu ve açık 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36