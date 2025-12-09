Yurtta sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde önümüzdeki 5 gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakimiyetini öngörüyor.

Özellikle Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz kıyılarında aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor.

DOĞUDA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yağışların Mersin kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebileceği belirtiliyor.

Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ile Ege kıyılarında ise fırtınamsı rüzgarlar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapılıyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Bugün ülke genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.

Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusu yağış alacak; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Sıcaklıklar Ankara'da 3-11 derece, İstanbul'da 8-13 derece arasında seyredecek.

ÜLKE GENELİNDE SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Çarşamba günü yağışlar Orta ve Doğu Anadolu'ya kayacak.

Çankırı, Amasya, Tokat, Malatya, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı yağmurlu geçecek.

Güneydoğu Anadolu'da sağanaklar devam ederken, iç kesimlerde kar yağışı ihtimali artıyor.

Sıcaklıklar düşüşe geçerek Ankara'da 2-10 derece, İzmir'de 9-16 derece civarında olacak.

YAĞMURLU HAVA ETKİLİ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Perşembe günü, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar sürecek; Mersin ve Adana batısında gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

İç Anadolu'nun güneyi ile Karadeniz'in iç kesimleri yağmurlu, yüksek rakımlarda karla karışık olacak.

Sıcaklıklar Ankara'da 3-7 derece, Antalya'da 16-21 derece arasında değişecek.

İÇ KESİMLERDE HAVA SOĞUMAYA DEVAM EDİYOR

Cuma günü parçalı bulutlu hava baskın olacak, ancak Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanaklar devam edecek.

İç kesimlerde hava serinleyecek; Erzurum ve Van gibi illerde kar yağışı görülebilir.

Sıcaklıklar Ankara'da 2-8 derece, Samsun'da 11-16 derece seviyesinde.

YAĞIŞLAR YERİNİ BULUTLU HAVAYA BIRAKACAK

Cumartesi günü hafta sonu yağışlar azalarak yerini parçalı bulutlara bırakacak.

Batı ve iç bölgelerde hava açılacak, ancak Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'da hafif yağmurlar mümkün.

Sıcaklıklar hafif yükselerek Ankara'da 6-14 derece, İstanbul’da 6-14 dereceye ulaşacak.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

9 Aralık Salı:

10 Aralık Çarşamba:

11 Aralık Perşembe:

12 Aralık Cuma:

13 Aralık Cumartesi: