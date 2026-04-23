Yusuf Tekin, öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'de

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü...

Bugün, yurt genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanırken, siyasi isimlerden de kutlama mesajları geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise bu kapsamda, öğretmen ve öğrencilerle birlikte Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen ve anı defterini imzalayan Bakan Tekin, bugüne özel önemli mesajlar da verdi:

"HER ŞEYİMİZ OLAN EVLATLARIMIZLA HUZURUNDAYIZ"

Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

Aziz Atatürk; Milletimizin iradesinden doğan yüce meclisimizin açılışının 106. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda her şeyimiz olan evlatlarımızla huzurundayız.



Onlara armağan ettiğiniz bu bayram vesilesiyle nisan ayı boyunca maarifin kalbinde çocuk temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerle milli birlik ve beraberlik şuurunu pekiştirmeye gayret ettik. Zamanın ruhunu kavrayan köklerinden güç alırken ufkunu insanlığa açan sorumluluk şuuru yüksek nesiller yetiştirmek başlıca görevimizdir.

"DÜŞÜNEN VE ÜRETEN BİREYLER YETİŞTİRME KARARLILIĞIMIZI MUHAFAZA EDİYORUZ"

Türk vatanının ebedi varlığını yüceltmek için düşünen üreten ve değer katan bireyler yetiştirme kararlılığımızı muhafaza ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın gözlerindeki ışığı geleceğin teminatı olarak kabul ediyoruz.



Aziz hatıranız önünde çocuklarımızın ülkemizin muhasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacak bir idrak ve bir şefkatle yetiştirme irademizi kararlılıkla sürdüreceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun