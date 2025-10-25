Yusuf Tekin'den "Evliya Çelebi'nin İzinde" sergisi ile "3. Rami Bilim Şenliği"ne ziyaret

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde, "Evliya Çelebi'nin İzinde" sergisi düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sergiyi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

EVLİYA ÇELEBİ'NİN "SEYAHATNAME" ADLI ESERİNDEN İLHAM ALINDI

Bakan Tekin, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen "Evliya Çelebi'nin İzinde" projesi kapsamında hazırlanan ve Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" adlı eserinden ilham alınarak oluşturulan yaklaşık 50 eserin yer aldığı sergiyi gezdi.

Sergide hikaye anlatıcısı öğretmen Ümmühan Akbaş, Evliya Çelebi'nin yaşamını, gezilerini ve "kendine varış" yolculuğunu anlattı.

Tekin, sergi ziyaretinin ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM), Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Esenler ile Sultangazi Bilim Merkezleri ve çeşitli kurumların işbirliğiyle gerçekleştirilen "3. Rami Bilim Şenliği"ni ziyaret etti.

"BİZ ÖĞRENCİLERİMİZİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERE ADAPTE OLMALARINI ARZU EDİYORUZ"

Tekin, buradaki konuşmasında, "Biz öğrencilerimizin teknolojik gelişmelere adapte olmalarını, bunları insanlığın iyiliği için kullanabilmelerini arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

"SLOGANLARINI DA ÇOK BEĞENDİK; 'İYİLİĞİN MUCİTLERİ'"

Teknolojik gelişmeleri eğitim öğretim sistemine adapte etmeyi istediklerini belirten Tekin, şöyle devam etti: