Yüzyılın Konut Projesi’nde kura takvimi genişliyor

- Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 10 ilde daha toplam 36 bin 458 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu iller arasında Elazığ, Kayseri, Zonguldak gibi şehirlerin bulunduğunu duyurdu.
- Osmaniye'deki kura çekimi, deprem anma töreni sırasında yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yeni haftada 10 ilde daha kura çekimi yapılacağını açıkladı.
41 İLDE 144 BİNİ AŞKIN KONUT İÇİN KURA TAMAMLANDI
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi’nde kura sürecinde 5 hafta geride kaldı. 29 Aralık’ta başlayan çekilişler, son olarak 10 bin 385 konutun kura çekimiyle devam etti.
Bu süreçte Adıyaman’dan Bartın’a kadar uzanan 41 ilde toplam 144 bin 258 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.
"EV SAHİBİ TÜRKİYE" HEDEFİYLE YENİ KURA HEYECANI
Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından 2–8 Şubat haftasına ilişkin kura programını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
11 ilimizde 455 bin yuvayı tamamladık. Şimdi Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin sosyal konut için çalışıyoruz. ‘Ev Sahibi Türkiye’ diyerek 41 ilde kuralarımızı çektik, 144 bin 258 vatandaşımızın anahtar sahibi olmasını sağladık. Yeni haftada 10 ilimiz için kura heyecanımız başlıyor.
10 İLDE 36 BİN 458 KONUT İÇİN KURA
Açıklanan takvime göre, 2–8 Şubat haftasında şu illerde kura çekimleri gerçekleştirilecek:
Elazığ: 3 bin 825
Kayseri: 7 bin 562
Zonguldak: 1 bin 872
Kırşehir: 1 bin 633
Düzce: 2 bin 470
Kahramanmaraş: 8 bin 195
Afyonkarahisar: 4 bin 370
Osmaniye: 2 bin 990
Yalova: 1 bin 805
Kırıkkale: 1 bin 736
Bu çekilişlerle birlikte 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.
OSMANİYE'DE KURA, DEPREM ANMA TÖRENİNDE YAPILACAK
Osmaniye’deki kura çekimi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla düzenlenecek “Türkiye’min Gücüne Bak” temalı anma töreninde gerçekleştirilecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılması bekleniyor.
Program kapsamında deprem şehitleri Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anılacak.