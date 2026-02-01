Yüzyılın Konut Projesi’nde kura takvimi genişliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yeni haftada 10 ilde daha kura çekimi yapılacağını açıkladı.

41 İLDE 144 BİNİ AŞKIN KONUT İÇİN KURA TAMAMLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi’nde kura sürecinde 5 hafta geride kaldı. 29 Aralık’ta başlayan çekilişler, son olarak 10 bin 385 konutun kura çekimiyle devam etti.

Bu süreçte Adıyaman’dan Bartın’a kadar uzanan 41 ilde toplam 144 bin 258 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

"EV SAHİBİ TÜRKİYE" HEDEFİYLE YENİ KURA HEYECANI

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından 2–8 Şubat haftasına ilişkin kura programını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

11 ilimizde 455 bin yuvayı tamamladık. Şimdi Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin sosyal konut için çalışıyoruz. ‘Ev Sahibi Türkiye’ diyerek 41 ilde kuralarımızı çektik, 144 bin 258 vatandaşımızın anahtar sahibi olmasını sağladık. Yeni haftada 10 ilimiz için kura heyecanımız başlıyor.

10 İLDE 36 BİN 458 KONUT İÇİN KURA

Açıklanan takvime göre, 2–8 Şubat haftasında şu illerde kura çekimleri gerçekleştirilecek:

Elazığ: 3 bin 825

Kayseri: 7 bin 562

Zonguldak: 1 bin 872

Kırşehir: 1 bin 633

Düzce: 2 bin 470

Kahramanmaraş: 8 bin 195

Afyonkarahisar: 4 bin 370

Osmaniye: 2 bin 990

Yalova: 1 bin 805

Kırıkkale: 1 bin 736

Bu çekilişlerle birlikte 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

OSMANİYE'DE KURA, DEPREM ANMA TÖRENİNDE YAPILACAK

Osmaniye’deki kura çekimi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla düzenlenecek “Türkiye’min Gücüne Bak” temalı anma töreninde gerçekleştirilecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılması bekleniyor.

Program kapsamında deprem şehitleri Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anılacak.