Zelensky barış görüşmeleri için Türkiye'yi işaret etti

Rusya-Ukrayna arasında barış süreci devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaşın başladığı andan itibaren barış diplomasisi yürütüyor.

Tarafların bir araya gelmesi ve ortak zeminde buluşması için Türkiye'nin her zaman ev sahibi olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası iki ülke arasındaki müzakereler İstanbul'da yapıldı.

Dünyanın gözünü çevirdiği İstanbul'da yapılan barış görüşmelerinde esir takası anlaşması çıkarken, şimdi ise gözler Putin-Zelensky görüşmesinde...

ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile Zelensky'nin kısa süre içerisinde bir araya gelebileceklerinin sinyalini vermişti.

ZELENSKY TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ

Bunun akabinde de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, barış görüşmeleri için bir kez daha Türkiye'yi işaret etti.

Zelensky, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri kesinleşirse Putin ile bir araya gelebileceğini belirtti.

"TÜRKİYE OLABİLİR"

Rusya lideri ile görüşmenin Türkiye, İsviçre ya da Avusturya'da olabileceğini kaydeden Zelensky, "Güvenlik garantileri konusunda anlaşıldığında Putin'le görüşme mümkün" diye konuştu.

Zelensky devam eden açıklamasında zirveye dair şöyle dedi:

"İKİLİ VEYA ÜÇLÜ ZİRVE YAPILABİLİR"

"7 ila 10 gün içinde güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılmasını istiyoruz. Ardından ikili veya üçlü liderler toplantısı yapılabilir."