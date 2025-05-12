Zelensky'nin Putin'le İstanbul'da görüşme çağrısı dünyada gündem oldu

AA & Ensonhaber

Dünya basını, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin savaşı sonlandırma hedefiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimaline ilişkin 'Türkiye'de Putin'i bekleyeceği' çağrısını farklı manşetlerle, son dakika haberleriyle kamuoyuna duyurdu.

Haberlerde 3'üncü yılını geride bırakan Ukrayna-Rusya savaşını bitirme amacıyla iki liderin görüşmesinin Türkiye'de olma ihtimali başlıklarda ve haber içeriklerinde ön plana çıkartıldı.

ABD

Axios haber platformu, "Zelensky, potansiyel görüşmeler için Türkiye'ye gidiyor" başlıklı haberinde Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı ifadeleri şu sözlerle aktardı:

Ukraynalı bir yetkili, Rusya'nın pazartesi günü ateşkes başlatmayı kabul etmese bile Zelensky'nin perşembe günü Türkiye'de olacağını söyledi.

The New York Times haberinde, "Zelensky, bu ayrıntılara doğrudan değinmedi ancak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın pazartesi günü başlayacak bir ateşkesi teyit etmesini beklediğini söyledi" ifadelerine yer verdi.

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İNGİLTERE

BBC, Zelensky ve Putin arasındaki olası zirveyle ilgili, "Zelensky, İstanbul'da Putin ile şahsen görüşmeye hazır olduğunu söyledi" ifadelerine yer verdi.

İngiliz The Independent gazetesinin haberine göre, "Zelensky, doğrudan barış görüşmeleri için Putin'i İstanbul'da bekleyeceğini söyledi" başlığını attı.

The Sunday Times, Zelensky'nin Putin'e İstanbul'da görüşme çağrısı yaptığını aktardığı haberinde, "Ukrayna Devlet Başkanı, 2022'den bu yana iki ülke arasında ilk kez doğrudan görüşme sayılabilecek Türkiye'deki olası barış müzakerelerine katılmayı kabul etti" ifadelerine yer verildi.

HİNDİSTAN

New Delhi TV, söz konusu zirveye ilişkin Zelensky'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımında kullandığı, "Perşembe, Putin'i Türkiye'de bekliyor olacağım" ifadesini aktardı.

Hindistan merkezli 'ABP Live' isimli haber platformu, "Zelensky, gelecek hafta İstanbul'da Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi" başlığını kullandı.

UKRAYNA

The Kyiv Independent isimli haber platformu, "Acil ateşkes çağrısı yapan Zelensky, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır" başlığını attı.

Ukrinform ajansının haberinde, "Zelensky, Rusya'nın ateşkes uygulamasını beklediğini ve Putin'i 15 Mayıs'ta Türkiye'de bizzat bekleyeceğini söyledi" ifadeleri kullanıldı.

ASYA

The Straits Times gazetesinin haberinde, "Zelensky, Trump'ın ateşkesi beklememesini söylemesinin ardından Putin'le görüşeceğini söyledi" başlıklı haberde Zelensky'nin söz konusu sosyal medya paylaşımına yer verildi.

Tahran'dan yayın yapan İran Front Page Media Group adlı yayın kuruluşu, "Zelensky, perşembe günü Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi" başlığını kullandı.

The Moscow Times isimli haber platformu, "Trump, Ukrayna'yı Rusya ile görüşmeleri kabul etmeye çağırıyor" başlıklı haberinde Zelensky'nin sosyal medya paylaşımındaki "Perşembe, Putin'i Türkiye'de bekliyor olacağım" ifadesini kullandı.

AFRİKA VE KÖRFEZ ÜLKELERİ

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, "Ateşkes umudu taşıyan Zelensky, Türkiye'de Putin'le şahsen görüşeceğini söyledi" başlıklı haberinde, "Ukrayna lideri, Rusya ile doğrudan görüşmelerden önce tam ve geçici bir ateşkesin sağlanması gerektiğinde ısrar ediyor" ifadeleri kullanıldı.

İngilizce yayın yapan The Peninsula Qatar gazetesi, "Zelensky, Putin ile Türkiye'de şahsen görüşmeyi teklif etti" başlığını attı.

Güney Afrikalı basın kuruluşu News24'ün haberinde İstanbul'daki potansiyel görüşmeye ilişkin, "Zelensky, Trump'ın ateşkesi beklememesini söylemesinin ardından Putin'le görüşeceğini söyledi" başlığına yer verdi.