Ziraat Katılım'dan müjde: Halka arz oluyor...

Ziraat Katılım Bankası halka arz sürecini resmen başlattı.

Banka, halka arzın ön koşullarından olan kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.

Başvurunun SPK'nin inceleme ve onay sürecine tabi olduğu, onay sonrasında halka arz işlemlerine ilişkin takvim ve detayların açıklanacağı ifade edildi.

Bankanın planına göre halka arz sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, gelecek hedeflerine katkı sağlayacağına inandıkları halka arz sürecinin ilk adımını attıklarını belirtti.

Özdemir, "Kuruluşumuzdan bu yana, katılım finansın temel ilkelerine bağlı kalarak, sürdürülebilir büyüme ve finansal kapsayıcılık vizyonuyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

600 milyar TL’yi aşan aktif büyüklüğüyle katılım bankaları arasında 2’nci, Türkiye bankacılık sektörü genelinde ise 13’üncü sırada yer alan Ziraat Katılım, bu halka arzla birlikte Ziraat Finans Grubu’nun Ziraat GYO’dan sonra halka açık ikinci üyesi olmayı hedefliyor.