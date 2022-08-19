Zonguldak'ta 112'ye 2 bin 376 sessiz çağrı yapıldı

Bölgede 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yıl başından itibaren gelen 337 bin 717 çağrıdan 2 bin 376'sı 'sessiz çağrı' olarak kayıtlara geçti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız çağrılarla mücadele sürüyor.

Yurdun birçok bölgesinde 112'yi arayarak asılsız çağrı bırakan şahıslar, ekiplere zor anlar yaşatıyor.

Zonguldak'ta çağrı merkezi ekipleri 8 ayda 337 bin 717 çağrıya cevap verdi.

Aramaların 2 bin 376'sı sessiz çağrı

Gelen çağrılardan 2 bin 376'sı SIM kartsız telefonla yapılan sessiz çağrı oldu.

Merkezde çalışan personelin ihbarı üzerine jandarma ve polis ekipleri harekete geçti.

İncelemeler sonucunda aramaların Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünden geldiğini belirlendi.

Uyarılan ardından aramalar son buldu

Öte yandan arama yapan şahsın kimliği belirlenemezken, söz konusu köye ekipler gönderildi.

DHA'nın aktarımına göre; 112 Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar, jandarmanın köyde yaptığı uyarıların ardından aramanın şimdilik sonlandırıldığını belirtti.

12 kişiye 6 bin TL ceza kesildi

Yıl içinde asılsız ihbar, fatura sorma, elektrik, su, doğal gaz firmalarını ilgilendiren konular, sürekli 'sessiz çağrı' bırakma ve argolu konuşmalar gibi acil olmayan durumlar için arayan 12 kişiye, 6 bin 732 TL ceza uygulandı.

Çağrıların yüzde 66'sı asılsız

2022 yılı boyunca 337 bin çağrıya yanıt verdiklerini söyleyen Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar, "Vatandaşlarımızın sadece acil durumlarda aramasını rica ediyoruz. Acil olmayan aramalarımız şu an için yüzde 66 seviyelerinde. Bu seviye biraz yüksek. Bu seviyenin daha da düşmesi için okullarda tanıtım faaliyetleri yapıyoruz. Yayınlarımızla da halkımızı da bilgilendiriyoruz. Bunun dışında acil olmayan durumlarda arayan vatandaşlarımızı SMS veya arama ile ikaz ediyoruz. İkazlarımıza cevap vermeyenlere de 561 TL para cezası uyguluyoruz. Daha da ısrar ederlerse adli işlem yapmak zorunda kalıyoruz maalesef" dedi.

"Birkaç hane ikaz edilince aramalar durdu"

Arayıp hiç konuşmadan hatları meşgul eden kişiyi tespit ederek tahmini konumuna jandarma gönderdiklerini ve çağrıların önüne geçtiklerini aktaran Kar, "2 bin 300 küsur defa arayan bir vatandaşımız vardı. Biz onu jandarmamız sayesinde ikaz ederek aramasını engelledik. Tekrar ararsa adli işlem başlatmak zorunda kalacağız. IMEI numarasından konum tespitleri sıkıntılı olduğu için bölgesel anlamda gelen konumlardan daraltarak, bölgeyi jandarmaya ilettik. Birkaç hane ikaz edilince aramalar durdu. Tekrar ararsa adli işlemlere geçmek zorunda kalacağız. Daha etkin ve verimli hizmet verilebilmesi için ‘sessiz çağrılar’ ile gereksiz aramaların azaltılması gerekiyor. Vatandaşlar ilk önce konumunu, adresini düzgün şekilde verip kısa ve öz olarak ‘yangın var, kaza var, kazayla ilgili sıkışma var’ gibi bilgileri versinler. Bunların yanı sıra sakin olmalarını rica ediyoruz. Bizi sadece acil durumlarda aramalarını istiyoruz" diye konuştu.



















