Zonguldak'ta şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kent merkezinde ardı ardına çakan şimşeklerle birlikte etkileyici görüntüler oluşturdu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 22:26
  • Zonguldak'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, şimşeklerle birlikte kenti aydınlattı.
  • Özellikle Uzunmehmet Camii silueti üzerinde beliren ışık huzmeleri dikkat çekti.
  • Vatandaşlar, bu görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Zonguldak'ta kent merkezinde etkisini gösteren kısa süreli yoğun yağış sırasında özellikle Uzunmehmet Camii’nin silueti üzerinde beliren parlak ışık huzmeleri, adeta geceyi gündüze çevirdi.

Gökyüzünü bir anda kaplayan şimşekler, hem çevredeki vatandaşların hem de şehir manzarasını izleyenlere adeta görsel şölen sundu.

O anlara tanıklık eden bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla şimşekleri kaydederek görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

