Zonguldak'ta şimşekler geceyi gündüze çevirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zonguldak'ta kent merkezinde etkisini gösteren kısa süreli yoğun yağış sırasında özellikle Uzunmehmet Camii’nin silueti üzerinde beliren parlak ışık huzmeleri, adeta geceyi gündüze çevirdi.

Gökyüzünü bir anda kaplayan şimşekler, hem çevredeki vatandaşların hem de şehir manzarasını izleyenlere adeta görsel şölen sundu.

O anlara tanıklık eden bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla şimşekleri kaydederek görüntüleri sosyal medyada paylaştı.