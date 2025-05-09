Zorlu eski CEO'su Cem Köksal'a beraat

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Zorlu'nun eski CEO'su Cem Köksal hakkında yeni gelişme...

Köksal, yargılandığı davadan beraat etti.

Vestel Şirketler CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla çalışanlara yönelik bir mesaj paylaşmış mesaja Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal tepki göstererek şirket olarak kutlama yapılacak günlerin arasında "Şeker ve Kurban" bayramlarının olduğunu yazmıştı.

Mesajın sosyal medyada yayınlanmasının ardından Köksal hakkında, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Yapılan soruşturma sonucu gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Cem Köksal’ın zincirleme şekilde ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

BERAAT ETTİ

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Cem Köksal, davanın ilk duruşmasında beraat etti.

"KİMSENİN İNANÇ HÜRRİYETİNİ ENGELLEMEDİM"

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya sanık Cem Köksal, mağdur Ergün Güler ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitimde profesyonel yönetici olduğunu ve aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyleyen Cem Köksal savunmasında, “Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Suçlamayı kabul etmiyor. Kimsenin inanç ve hürriyetini engellemeye yönelik bir eylemde bulunmadım. Konu tamamen kurum için iletişim konusudur.” dedi

"KONU RAMAZAN AYI DEĞİL"

Olay günü akşam saatlerinde Ergün Güler’in malini gördüğünü, birkaç dakika sonra kurumsal iletişim müdürüne konuyu sorduğunu ileri süren Köksal, “İlgili kişi mailin kurumsal listede bulunmadığını söyledi. Ben de davaya konu mesajı yazdım. Süreç 35 dakikada gelişmiştir. Ergün beye yazılmış bir mesajdır ancak sehven herkese gönderdim.” dedi.

Hakim, Köksal’a mesajın neden rahatsız ettiğini sordu. Köksal cevap olarak, “Kurumsal olarak her sene kutlamasını yapacağımız günlerin listelerini ve mesajın nasıl yazılacağını hazırlıyoruz. Bu mesajlar ilgili yöneticinin mailinden yayınlanıyor.

Dikkat edilmesi gerek unsurlar yer alıyor. Hiçbir çalışanımızı dışarıda bırakmayacak şekilde bir mesaj hazırlanması çok önemli. Buna uyulmadığını teyit edince Ergün beye dostça bir uyarı yapma gereği duydum.

İddianamede belirtildiği gibi alt üst ilişkisinde değiliz. Ramazan ayının kutlanması değil kurumsal prosedürle alakalıdır. Kendi mailinden atmış olsaydı böyle bir durum olmazdı. Üzerime atılan suçu işlemedim. İnanç düşünce ve yaşan tarzına müdahale etmem.” diyerek beraatini talep etti.