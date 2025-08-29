Zorlu'nun skandal CEO'su Cem Köksal yönetime geri döndü

Zorlu Holding'de skandal erken unutuldu...

Ramazan ayında yaptığı skandal uyarıyla gündem olan CEO Cem Köksal, şirkete geri döndü.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDU

Holdinge bağlı Vestel CEO'su Ergün Güler'in Ramazan tebrik postuna "70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı." ifadeleriyle uyarı yapan ve sonrasında istifa eden Köksal, holdinge yönetim kurulu üyesi olarak döndü.

Köksal'ın geri dönüşü, sosyal medyaya sızan bir e-mail görüntüsü ile ortaya çıktı.

ZORLU'DA RAMAZAN SKANDALI

Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan'ın başlaması nedeniyle çalışanlarına e-posta gönderdi.

Güler, "Hepinize sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum." dedi.

RAMAZAN TEBRİĞİNE TEPKİ GÖSTERDİ: TARİHİMİZDE YOK

Güler'in e-postasına aynı şirketin bir başka üst düzey yöneticisi yani Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, tepki gösterdi.

Köksal, sızan mailinde, Güler'i mesajı konusunda uyardı ve özetle şunları ifade etti:

Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum.