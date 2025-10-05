Abone ol: Google News

Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarihler değişti

Daha önce 1 Aralık - 1 Nisan olarak uygulanan zorunlu kış lastiği uygulamasında değişikliğe gidildi, buna göre 4 ay olan süre 1 ay daha eklenerek 5 aya çıkarıldı.

Yayınlama Tarihi: 05.10.2025 00:20
Aman dikkat!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenleme ile kış lastiği kullanma zorunluluğunda tarihler değişti.

Buna göre, 1 Aralık-1 Nisan arasında zorunlu olan kış lastiği için yeni tarihler başlangıçta 15 gün öne çekilerek ve bitişte 15 gün ötelenerek 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi.

Böylece 4 ay olan kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıkmış oldu.

Değişikliğe göre, Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan tüm araçların belirtilen tarihler arasında kış lastiği kullanması zorunlu olacak.

Yeni karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

