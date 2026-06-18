Gündüz şantiyede mühendis, akşam ringde: 54 yaşında dünya üçüncüsü oldu

Sivas’ta yaşayan mühendis Selami Polat, gündüzleri şantiyelerde iş güvenliği için baret takarak görev yaparken akşamları ise boks eldivenlerini takıp ringe çıkıyor. 2015 yılında başladığı kick boks serüvenini istikrarlı bir şekilde sürdüren Polat, yıllar içinde uluslararası başarıya ulaşarak spor hayatını taçlandırdı.

ŞANTİYEDEN RİNGE UZANAN YAŞAM

Yoğun mesai temposuna rağmen sporu hayatının merkezine alan Selami Polat, 32 yıllık meslek hayatı boyunca görev yaptığı her şehirde sporla bağını koparmadı. Gün içinde mühendis olarak sahada çalışan Polat, akşam saatlerinde antrenman salonuna giderek çalışmalarına devam etti.

2015 yılında kick boksa başlayan Polat, 2017’den itibaren ise sporu düzenli ve kesintisiz şekilde sürdürdü.

DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA ÖNEMLİ BAŞARI

Türkiye Kick Boks Federasyonu faaliyet programı kapsamında 12-17 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’na katılan Selami Polat, veteranlar 84 kilogram kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Müsabakada önemli bir performans sergileyen Polat, yaşına rağmen elde ettiği dereceyle dikkat çekti. Şampiyona sırasında yaşadığı sakatlığa rağmen mücadeleyi bırakmaması da spor camiasında takdir topladı.

“SAKATLIK OLMASAYDI ŞAMPİYON OLABİLİRDİM”

Başarısını değerlendiren Polat, müsabaka sırasında ayak parmağında kırık oluşmasına rağmen mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti. Daha iyi bir sonuç elde etme ihtimalinin olduğunu ifade eden Polat, buna rağmen elde ettiği dereceden memnun olduğunu dile getirdi.

Spor hayatına antrenör desteğiyle başladığını belirten Polat, ilk dönemlerde yaşından dolayı tereddüt yaşasa da aldığı eğitimle kendine güven kazandığını söyledi.

“SPOR HAYATIMI GÜZELLEŞTİRDİ”

Sporun yaşamına büyük katkı sağladığını ifade eden Polat, hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendisini daha güçlü hissettiğini belirtti. Gençlere de tavsiyelerde bulunan Polat, bağımlılıklardan uzak durulması ve sporla iç içe bir yaşam sürülmesi gerektiğini vurguladı.

Antrenmanların hayatındaki stres yükünü azalttığını söyleyen Polat, mesleği ne olursa olsun herkesin sporla ilgilenmesi gerektiğini ifade etti.

ANTRENÖRDEN TAM DESTEK

Selami Polat’ın antrenörü Ekrem Arıs ise sporcusunun disiplinine dikkat çekerek, kısa sürede önemli bir başarı elde ettiğini söyledi. Polat’ın antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü belirten Arıs, elde edilen dünya üçüncülüğünün yoğun emeğin sonucu olduğunu ifade etti.

GENÇLERE İLHAM OLUYOR

Hem mühendislik mesleğini sürdüren hem de ringlerde başarı elde eden Selami Polat, azmi ve disipliniyle çevresindekilerin takdirini topluyor. Polat, özellikle gençlere örnek olarak sporun yaşamın her döneminde sürdürülebileceğini gösteriyor.