Güney Koreli asker Byun Hui, orduda tank şoförü olarak görev yapıyordu. Cinsiyetini değiştirmeye karar veren Hui, ameliyeti kasım ayında Tayland'da yaptı.

Genç asker, kameralar karşısına geçerek, cinsiyet değiştirdiği için ordudan atıldığını açıkladı.

EN İYİ DERECELERİ ALDI

2019 yılındaki tank sürüş becerilerinin resmi değerlendirmesinde, savaş siperi tabur personeli arasında en iyi dereceleri aldığını dile getiren Hui, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Güney Kore'de cinsiyet değiştiren asker ordudan atıldı ViDEO

KADIN ASKER OLARAK KABUL GÖRMEK İSTİYOR

Askerliğin çocukluk hayali olduğunu söyleyen Hui, Güney Kore ordusundan kendisini kadın asker olarak kabul etmesi yönünde talebini iletti. Ordunun kendisine şans vermesini isteyen asker, gerilimin had safhada olduğu Kuzey Kore sınırında görev yapmak istediğini diye getirdi.

GÜNEY KORE TARİHİNDE BİR İLK

Güney Kore tarihinde ilk defa aktif bir ordu personelinin görevi, cinsiyet değiştirme operasyonu gerekçesiyle sonlandırıldı. Güney Kore, cinsiyet değiştirenleri ordudan uzak tutmak için çalışmalar yürütüyordu ancak ordunun içindeyken cinsiyet değiştirenler için henüz bir yasa çıkarılmamıştı. Ordudayken cinsiyet değiştiren personel için verilen bu karar ise emsal niteliği taşıdı.

ORDUNUN AÇIKLAMASI

Ordudan yapılan açıklamada, cinsiyet değiştirme operasyonunun tahliye sebebi olarak düşünüleceği, bu kararın personel tahliyeleriyle ilgili askeri yasaya dayandırıldığı söylendi. Ordu yetkilileri ayrıca askeri yasada fiziksel ve zihinsel sakatlıkları olan kişilerin orduya alınmasını önlemeye yönelik maddelere dikkat çekti.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜ AYAĞA KALKTI

Bu açıklamalar Güney Kore'de gündemi sarstı. İnsan hakları örgütleri, kararın ertelenmesi ve yeniden düşünülmesi yönünde taleplerini hükümete iletti.