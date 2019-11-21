taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6985
Euro
6.3225
Altın
1473.07
Borsa
106638.58
Gram Altın
270.291
Bitcoin
45178.23

Güney Marmara'da sağanak bekleniyor

Yarın ve cumartesi günü; Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da sağanak yağacağı belirtildi.

AA | 21.11.2019 - 11:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Güney Marmara Bölümü'nde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova, haftanın son iş günü ile cumartesiyi yağışlı geçirecek.

BURSA'DA HAVA SICAKLIĞI 18 DERECE

Bursa'da en yüksek hava sıcaklığının 4 derece gerileyerek 18 dereceye düşeceği cuma gününde sağanak, 16 derece olarak öngörülen cumartesi gününde de hafif sağanak bekleniyor.

Balıkesir'de yarın 6 derece düşerek 14 derece olacak en yüksek hava sıcaklığının yanı sıra sağanak etkisini hissettirecek. Cuma günü 16 derecelik hava sıcaklığı hakim olacak, ayrıca sağanak hafif şekilde devam edecek.

Güney Marmara'da sağanak bekleniyor

HAVA SICAKLIKLARI ÜŞÜYOR

En yüksek hava sıcaklıkları yarın Çanakkale'de 6, Yalova'da ise 3 derecelik düşüşle 16 derece olarak tahmin ediliyor.

Her iki kentte de cuma ve cumartesi günlerinde kuvvetli sağanak beklentisi var. Ayrıca havanın cumartesi günü Çanakkale'de 18, Yalova'da 15 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.

Havanın parçalı bulutlu geçmesi beklenen pazar gününde ise en yüksek hava sıcaklıkları Bursa'da 17, Balıkesir'de 15, Çanakkale'de 20, Yalova'da 16 derece olacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yaşar Büyükanıt vefat etti

Yaşar Büyükanıt vefat etti

231
Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı

Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı

112
Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

117
Rus ordusu, nükleer cephane kullanan dev topu test etti

Rus ordusu, nükleer cephane kullanan dev topu test etti

62
İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

386
ABD: Videodakiler bizim görüşlerimizi temsil etmiyor

ABD: Videodakiler bizim görüşlerimizi temsil etmiyor

175
Tuba Ünsal: Erkekten para istemem

Tuba Ünsal: Erkekten para istemem

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir