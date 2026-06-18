Gürsel Tekin canlı yayında küfretti: Vay p*zevenge bak kardeşim

Siyasette gergin günler yaşanıyor...

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararı sonrası parti ikiye bölündü.

Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine dönerken Özgür Özel ve ekibi, partiyi en kısa sürede kurultaya götürmenin peşinde.

CANLI YAYINDA YÜKSEK TANSİYON

CNN Türk'e konuk olan CHP 27. Dönem İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP’de yaşanan kurultay ve disiplin tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı.

Programda zaman zaman tansiyon yükselirken Tekin, diline hakim olamayarak argo bir ifade kullandı.

"VAY P*ZEVENGE BAK KARDEŞİM"

Eski yönetime eleştirilerde bulunan Tekin, "Neden atmadınız kardeşim? Biz de derdik ki bak adamlar haklıymış.

Vay p*zevenge bak kardeşim bunlar iftira atmış." ifadelerini kullandı.

"TEMİZ BİR DİLLE KONUŞABİLİRSEK"

Bu ifadenin ardından programın moderatörü Ahmet Hakan, "RTÜK kuralları gereği daha temiz bir dille konuşabilirsek." diyerek Tekin'i uyardı.

Hakan'ın uyarısı sonrası özür dileyen Tekin, "Afedersiniz, evet. Sonuç itibarıyla ne yapalım biz de şimdi. Tahrik ediyorsunuz. Ne anlatsam olmuyor arkadaş ya. Tatmin edemiyorum sizi." diye konuştu.