Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu, itiraz edenlerin de varlık sebebi

CHP'de tartışmalar devam ediyor.

Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP'lilerden Gürsel Tekin, CHP Genel Merkezi'nin önüne gitti.

Tekin, Genel Merkez'in önünde gazetecilere konuştu.

"KILIÇDAROĞLU, İTİRAZ EDENLERİN VARLIK SEBEBİ"

Tekin, yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren CHP'lilerin bir çoğuna Kılıçdaroğlu tarafından partide görev verildiğini hatırlattı. Tekin, şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, bugün itiraz eden arkadaşlarımızın varlık sebebi. Bizler gibi tırnaklarıyla particilik yapan, pankart asan, dayak yiyen insanlar değil. Arkadaşlarımız sayın Genel Başkan'la böyle bir imkan buldular.

"SÜREÇ ELBİRLİĞİYLE ÇÖZÜLMELİ"

Sayın Kılıçdaroğlu için de, benim için de, sayın Özel için de, hepimiz için de asıl olan CHP'nin kurumsal kimliğidir.

CHP'nin kurumsal kimliğini zedelemeden yapılması gerekenler var. Bu süreci nasıl elbirliğiyle çözebiliriz? Yani CHP'nin adliye koridorlarında tartışılmayacağı bir mekanizmayı başlatmak gerekli."

GÖREVİ SONA ERDİ

Tekin, daha önce İstanbul il kongresiyle ilgili devam eden adli süreçte CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atanmıştı.

Son verilen mutlak butlan kararıyla Tekin'in de kayyımlık görevine son verildi.

Mutlan butlan kararıyla 2023 yılında yapılan CHP İstanbul İl Kongresi de iptal edildiği için İstanbul İl Başkanlığı'na da 2023'teki kongre öncesindeki yönetimin geri dönmesine hükmedildi.