taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0835
Euro
6.5644
Altın
1605.63
Borsa
119077.02
Gram Altın
313.616
Bitcoin
61973.11

Hacamat yapan sahte doktora 20 ay hapis

İzmir'de Gürcistan'da tıp eğitimi aldığını ileri sürerek; hacamat, kupa, sülük tedavisi yapan sahte doktor, eğitim aldığına dair belge sunamadığı mahkemece para cezasına çarptırıldı.

DHA | 19.02.2020 - 17:45..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

İzmir Tabip Odası yöneticileri, 2 yıl önce, Alsancak'ta güzellik salonu açan B.K.'nın, iş yerine hacamat, kupa, sülük, boyun ve bel fıtığı tedavileri yaptığına dair tabela astığını görünce, durumu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi.

B.K., iş yerine gelen yetkililere, Gürcistan'da tıp eğitimi aldığını, diploması için denklik başvurusunda bulunduğu söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, B.K.'nın diploma ya da tıp eğitimi aldığını gösteren belge sunamaması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"TİFLİS'TE EĞİTİM ALDIM"

Geçen yıl B.K. hakkında İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz yargılanan B.K. ilk duruşmada, "Tiflis'te tıp eğitimi aldım. Ancak diplomam Türkiye'de geçerli olmadığı için denklik başvurusunda bulundum. Şu anda bu başvuru sürecinin sonucunu bekliyorum" dedi.

Hacamat yapan sahte doktora 20 ay hapis

BELGE SUNAMADI

Bunun üzerine mahkeme, B.K.'ya belgeleri sunması için süre verdi. Ancak yapılan 2'nci ve 3'ncü duruşmalarda da B.K., tıp eğitimi aldığına dair belge sunamadı.

23 Ocak'ta görülen son duruşmada mahkeme, B.K.'yı, 'diploması olmadığı halde menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi etmek veya tabip unvanı takınmak' suçundan 20 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza ertelendi.

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da tarihi eser iki bina arasına sıkıştı
Fatih'te bulunan 5. yüzyıl Doğu Roma İmparatoru Arkadios dönemine ait tarihi sütun, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
5 ayda 250 kitap okuyan çocuk
10 yaşındaki Atakan'ın okuduğu kitaplar, duyanları şaşkına çevirdi.
Öğrencilerine her sabah çorba pişiriyor
Amasya’da bir köy okulunda öğretmenlik yapan Hilal Erbaş, her sabah sobanın üzerinde pişirdiği çorbadan öğrencilerine içiriyor.
Depremde kedisini kaybeden minik Muhammed'e sürpriz
Elazığ'daki depremde "Kara" adını verdiği kedisini kaybeden 8 yaşındaki Muhammed Soysal'a, jandarma personeli sürpriz yaptı. Muhammed'e aynı isimde başka bir kedi hediye edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu
HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu
619
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü önemsemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü önemsemedi
366
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
649
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
300
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
354
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
349
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir