Bahar alerjisi nedir? Bahar alerjisinin belirtileri ve tedavisi nedir? Bahar alerjisi hakkında aramalar son günlerde hızlandı. Peki bahar alerjisi nedir ve tedavisi var mıdır? İşte bahar alerjisi hakkında bilmeniz gerekenler...

ensonhaber.com

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte alerjik hastalıklar gün yüzüne çıkmaya başladı. Bunun sebebi ise havada yayılan ağaç, çiçek ve çimenlerin oluşturdukları polenlerdir.

Bahar alerjisi özellikle ilkbahar ve sonbaharda polenler nedeniyle insanları zor durumda bırakabiliyor.

Eğer kişi alerjik bir bünyeye sahipse, vücuda giren bu polenler bazı maddelerin salgılanmasına yol açar. Bu da gözlerdeki ve burun zarlarındaki kılcal damarların genişleyerek dokuların şişmesine sebep olur. Bu tepkiler bahar alerjisi belirtilerine işaret eder.

Bahar alerjisi, soğuk algınlığı ile benzer belirtiler gösterdiği için karıştırılmaktadır.

Bahar alerjisinin belirtileri?

Bahar alerjisinin birçok belirtisi vardır. Bu belirtiler sık sık gelen hapşırık, burun akıntısı ve tıkanıklığı, burunda kaşıntı, gözlerde sulanma, boğazda devamlı kaşıntı hissi gibi nezle belirtileriyle benzerlik göstermektedir.

Bahar alerjisinin en çok bilinen belirtisi ise art arda gelen hapşırık ve gözlerde sulanmadır.

Bahar alerjisi olan kişiler art arda hapşırır, burun akıntısı ve gözlerde sulanma sorunu yaşar.

Bahar alerjisinin tedavisi

Bu tür alerjik rahatsızlıkların kesin olarak tedavisi yoktur. Bu yüzden tedavideki amaç; alerjinin belirtilerini azaltmak ve şiddetini gidermektir.

Burun tıkanıklığı,burun akıntısı ve göz yaşarması gibi belirtiler ilaç tedavisiyle hafifletilebilir.

İlaç tedavisine minimum 3-4 ay boyunca aralıksız devam edilmelidir. Alerjinin geçtiğini zannedip ilaç kullanmayı bırakırsanız birkaç gün sonra yeniden alerji ortaya çıkabilir.

Bu yüzden başarılı sonuç alınabilmesi için kişilerin ilaçlarını düzenli olarak ve doktorun önerdiği süre boyunca kullanmaları tavsiye edilir.