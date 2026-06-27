Hadise 2'nci kez hala oldu! Mutluluğunu paylaştı

Pop müziğin sevilen ismi Hadise, kariyeri ve özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Daha önce yaptığı açıklamalar ile gündemin en çok konuşulanları arasına giren Hadise, bu kez hala olmanın mutluluğunu paylaştı.

KIZ HALASI OLDU

Erkek kardeşi Murat Açıkgöz'ün ikinci çocuğu dünyaya gözlerini açtı.

Daha önce erkek halası olan Hadise, bu kez kız halası olmanın heyecanını yaşıyor.

O anları sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyuran Hadise'ye binlerce beğeni ve yorum geldi.

"HALANIZ SİZİ ÇOK SEVİYOR"

Yaşadığı tarifsiz anları paylaşan Hadise, şu notu düştü:

"Dün birlikte büyüdüğümüz kardeşim Murat… Bugün, güzel Kübra’yla birlikte sevgi dolu bir yuva kurmuş; iki evladına sımsıkı sarılan bir baba ve anne olmuşlar…

Zaman ne çabuk geçti… Melik Hamza’nın abiliğine, minik Esma Nur’un dünyaya gelişine şahit olmak tarifsiz bir mutluluk.

Rabbim yuvanızı huzurla, evlatlarınızı sağlıkla, ömrünüzü de birbirinize duyduğunuz sevgiyle bereketlendirsin.

İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Melik Hamza’m, Esma Nur’um… Halanız sizi çok seviyor."