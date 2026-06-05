Haftanın son gününde altın, döviz fiyatları
Haftanın son iş gününde ons altın 4 bin 446 dolardan ve yurt içinde gram altın da 6 bin 585 liradan işlem görüyor.
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Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), saat 10.00'da mayıs ayı enflasyonunu açıklayacak. Veri açıklanmadan önce piyasanın durumu merakla takip ediliyor.
Altında sınırlı düşüş, dövizde ise sınırlı artış hakim.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 585 lira
Çeyrek altın: 11 bin 167 lira
Cumhuriyet altını: 45 bin 481 lira
Tam altın: 44 bin 671 lira
Yarım altın: 22 bin 337 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 46,0788 lira
Euro: 53,6034 lira
Sterlin: 61,8628 lira
BITCOIN
Kripto para piysasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, yüzde 1,85 düşüşle 62 bin 754,6 dolara kadar geriledi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi