Haftanın son gününde altın, döviz fiyatları

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), saat 10.00'da mayıs ayı enflasyonunu açıklayacak. Veri açıklanmadan önce piyasanın durumu merakla takip ediliyor.

Altında sınırlı düşüş, dövizde ise sınırlı artış hakim.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 585 lira

Çeyrek altın: 11 bin 167 lira

Cumhuriyet altını: 45 bin 481 lira

Tam altın: 44 bin 671 lira

Yarım altın: 22 bin 337 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 46,0788 lira

Euro: 53,6034 lira

Sterlin: 61,8628 lira

BITCOIN

Kripto para piysasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, yüzde 1,85 düşüşle 62 bin 754,6 dolara kadar geriledi.