Erkeksiz üreyen balık türü 100 bin yıldır hayatta: Kopyala-yapıştır yöntemi ortaya çıktı

Kuzey Amerika'nın güneyindeki tatlı sularda yaşayan Amazon molly balığı, bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor.

Tamamı dişilerden oluşan bu sıra dışı türün, erkeklerden genetik katkı almadan neslini sürdürdüğü ortaya çıktı.

Normalde canlı türlerinin uzun süre hayatta kalabilmesi için genetik çeşitlilik sağlayan cinsel üreme büyük önem taşıyor.

Bilim insanları, eşeysiz üreyen canlılarda zararlı mutasyonların zamanla birikerek türün yok olmasına yol açacağını düşünüyor.

Ancak Amazon molly balığı bu kurala meydan okuyor.

Araştırmalar, türün yaklaşık 100 bin yıldır varlığını başarıyla sürdürdüğünü gösteriyor.

ÇİFTLEŞME YÖNTEMLERİ: KOPYALA-YAPIŞTIR

BBC'nin haberine göre; Amazon molly balıkları üremek için yakın akraba türlerin erkekleriyle çiftleşiyor. Ancak erkeklerin görevi yalnızca yumurtanın gelişimini başlatmakla sınırlı kalıyor.

Bilim dünyasında "jineogenez" olarak bilinen bu süreçte, sperm yumurtayı harekete geçiriyor fakat erkeğe ait DNA kısa süre içinde hücreden tamamen temizleniyor.

Sonuçta dünyaya gelen yavrular, annelerinin genetik kopyası oluyor ve babalarıyla hiçbir genetik bağ taşımıyor.

EVRİME KAFA TUTAN BALIK TÜRÜ

Bilim insanlarına göre bu yöntem, türü cinsel üremenin bazı maliyetlerinden de kurtarıyor.

Almanya'daki Ludwig Maximilian Üniversitesi'nden biyolog Edward Ricemeyer, cinsel üremenin eş bulma rekabeti ve yavru yetiştirme gibi önemli enerji maliyetleri içerdiğini belirtiyor.

Amazon molly ise klonlama benzeri üreme yöntemi sayesinde bu yüklerin büyük bölümünden kaçınabiliyor.

Araştırmacılar, bu olağanüstü balığın başarısının evrim biyolojisindeki bazı temel varsayımların yeniden değerlendirilmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyor.