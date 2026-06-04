Hakan Fidan Güney Kore'de: Mevkidaşı Cho Hyun ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Seul'de Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Asya turu sürüyor...
Bakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Endonezya'dan Güney Kore'ye geçti.
BAŞKENT SEUL'DE BİR ARAYA GELDİLER
Fidan, başkent Seul'de Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile görüşme gerçekleştirdi.
ASYA-PASİFİK'E YÖNELİK YOĞUN DİPLOMASI TRAFİĞİ
Bakan Fidan'ın Güney Kore ziyareti, Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesiyle ilişkilerini güçlendirmeye yönelik diplomatik temaslarının devamı niteliği taşıyor.
Fidan, son günlerde bölge ülkelerine yönelik yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.
Fidan, 2 Haziran'da Singapur'u ziyaret etmiş, 3 Haziran'da ise Endonezya'da temaslarda bulunmuştu.
Türkiye'nin "Yeniden Asya Girişimi" kapsamında bölge ülkeleriyle siyasi, ekonomik, ticari ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.