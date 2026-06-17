Hakan Fidan, Moskova’da Şoygu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’nın başkenti Moskova’da temaslarını sürdürüyor.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, bölgesel güvenlik başlıkları ve uluslararası diplomasi trafiği ön plana çıktı.

MOSKOVA’DA KRİTİK GÖRÜŞME

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fidan, Moskova’da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler, güvenlik meseleleri ve uluslararası siyasi süreçlerin ele alındığı bildirildi. Tarafların mevcut kriz alanları ve diplomatik çözüm arayışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.

TELEFON DİPLOMASİSİ YOĞUNLAŞTI

Fidan, Moskova temaslarının yanı sıra yoğun bir telefon diplomasisi de yürüttü. Bu kapsamda Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

İRAN-ABD MÜZAKERELERİ GÜNDEMDE

Görüşmelerin ana gündem maddelerinden birini İran ile ABD arasında yürütülen diplomatik süreçler oluşturdu.

Tarafların, kalıcı barışın sağlanmasına yönelik planlanan tamamlayıcı müzakereler ve bölgesel etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. Diplomasinin yoğunlaştığı bu süreçte, bölgesel aktörlerin pozisyonlarının da ele alındığı kaydedildi.

BÖLGESEL DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Ankara’nın son dönemde hem Rusya hem de Orta Doğu ve Güney Asya ülkeleriyle yürüttüğü temasların, bölgesel istikrar ve kriz yönetimi açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Bakan Fidan’ın temaslarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.