Hakan Fidan, yarın Endonezya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Singapur'da resmi bir ziyarette olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Endonezya'ya geçecek.

Fidan'ın yarın Endonezya'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde, liderler düzeyinde ortaya konan karşılıklı siyasi irade kapsamında ikili işbirliğinin tüm alanlarda daha da geliştirilmesini teminen atılabilecek adımları ele alması bekleniyor.

İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Bakan Fidan'ın ikili ticaret hacminin 10 milyar dolar düzeyine çıkarılması için altyapı, enerji, ulaştırma, dijitalleşme, yapay zeka, yüksek teknoloji ve helal gıda gibi sektörlerdeki ortaklıkların derinleştirilmesi gerektiğine dikkati çekeceği görüşmelerde, iki ülke arasında savunma sanayii alanındaki projelerin seyri ile geleceğe dönük iş birliği imkanlarını değerlendireceği öngörülüyor.

KÜRESEL KONULAR ELE ALINACAK

Fidan'ın görüşmelerde Gazze'deki gelişmeler konusunda yakın istişare halinde bulunan Türkiye ve Endonezya'nın, Filistin'de adil ve kalıcı barışın tesisi için müşterek çalışmalarını sürdüreceğini ifade etmesi, işgalci İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlalleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki provokatif eylemleri ve Lübnan'daki işgalini genişletmesi karşısında uluslararası toplumu harekete geçirmeye yönelik ortak gayretlerin kararlılıkla sürdürülmesinin elzem olduğunu vurgulaması bekleniyor.

İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum, Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı, Somali, Sudan ve Libya'nın yanı sıra Asya-Pasifik bölgesindeki küresel ve bölgesel güvenliği ilgilendiren gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunacak Bakan Fidan'ın görüşmelerde, Türkiye ve Endonezya'nın Birleşmiş Milletler, G20, İslam İşbirliği Teşkilatı, ASEAN, MIKTA ve D-8 gibi çok taraflı platformlardaki işbirliğini ele alması öngörülüyor.

Fidan, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakatle 11-12 Şubat 2025'te Endonezya'yı ziyaret etmişti.

TÜRKİYE-ENDONEZYA İLİŞKİLERİ

Dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tarihi köklerinin 15. yüzyıla dayandığı Türkiye ile Endonezya arasındaki diplomatik ilişkiler, 1950'de tesis edilmişti. İki ülke arasındaki ilişkiler, 2011'de "Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseltilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022'de gerçekleştirdiği Endonezya ziyareti sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) mekanizması kurulmuştu.

YDSK Birinci Toplantısı 12 Şubat 2025'te Endonezya’da düzenlenirken, bir sonraki toplantının 2027'de Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Söz konusu toplantı öncesinde hazırlık mahiyetinde dışişleri bakanları düzeyinde "Ortak Stratejik Planlama Grubu" toplantısının düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye-Endonezya 2+2 Dışişleri ve Savunma Bakanları Birinci Toplantısı, Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile Savunma Bakanı Sayın Sjafrie Sjamsoeddin'in katılımlarıyla 9 Ocak 2026'da Ankara’da gerçekleştirilmişti.

Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret hacmi, geçen yıl 2,5 milyar dolar seviyesini aşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya'yı 2025'te ziyareti sırasında açıklanan hedef doğrultusunda ikili ticaret hacminin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi öngörülüyor.