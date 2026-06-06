Hakan Safi: Tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında konuştu.

Safi, şu ana dek Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood ile anlaştıklarını söyledi.

Şu ana dek 3 futbolcu ile anlaştıklarını ifade eden Hakan Safi, "Milan'ın şampiyonluk hasretini bitiren sevgili Paolo Maldini ile Fenerbahçemizin durumunu ve hedeflerini belirledik. Fenerbahçemizin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağımızı kararlaştırdık. Haftalar önce transfer temaslarımız başladı. Şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood..." ifadelerini kullandı.

"2 YÖNETİCİM ŞU AN İNGİLTERE'DE"

Transferlerin devamının geleceğini belirten Hakan Safi, "Şu anda aramızda 2 tane yöneticimiz yok. Neredeler, biliyor musunuz? Londra'da bekliyorlar, ıslak imza olduğunda sizlerin huzuruna birini getireceğim. Mazbatayı aldığımızda, açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak." sözleriyle müjdeyi verdi.

Sözlerine devam eden Hakan Safi, "Çok yorulduk, çok yıprandık, çok da bölündük farkındayım. Günlerdir binlerce Fenerbahçeliyle bir araya geldik, herkesle dertleştik, hepsinin beklentilerini dinledik. 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık sabrınız kalmadı, biliyorum. Biz seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçemizi şampiyon yapacağız. Bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"TARİHİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ KADROSUNU KURACAĞIM"

"Tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım." diyen Hakan Safi, "Bana kampanya sürecinde 'yapı meselesi' soruldu, nasıl başa çıkacaksın diye. 'Fenerbahçe'nin haklarını koruyabilecek misiniz?' sorusu çok soruldu. Fenerbahçemizin tarihinde çalınan birçok şampiyonluk var. Bunun farkında olmamız gerek. Biz, teknik direktörümüzün, futbolcularımızın, futbolcularımızın emeklerini korumakta zorlandık maalesef. Rakiplerimiz adeta cirit attı. Çünkü niye? Meydan boştu! Kıymetli Fenerbahçeliler, ben geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Olan oldu. Geri dönme imkanımız yok. Ben temsil ettiğim geleceği konuşmanın daha değerli olacağını düşünüyorum." dedi.

"SEN NE YAPACAKSIN DİYORLAR?"

Süper Lig'de tarihteki ilk yabancı VAR hakemi atamasının kendisi sayesinde gerçekleştiğini ifade eden Hakan Safi, "Sen ne yapacaksın Hakan Safi diyorlar? Önce gelmiş geçmiş tarihin en iyi kadrosunu kuracağım. Hiçbir bahaneye izin vermeyeceğim. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız. Kurtlar Vadisi dönemleri geride kaldı. Devir değişti. Devir iletişim, doğru bağlantı ve lobi dönemi. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı VAR gelmesine vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı hakem ataması gerçekleştirildi. Mütevazı olmayacağım, ben olmasam bunlar olmayacaktı. Ben doğru adımları atarak rekabetin en azından saha dışında eşitlenmesi için çok önemli hamleler yaptım. Başkan seçtiğiniz takdirde fikstür ve hakem konuları sorun olmayacak. Eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Söz veriyorum, benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin bir puanını değil çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek." açıklamasını yaptı.

"ÇOCUKLARI AĞLATMAYACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Nihat Özdemir'e gönderme yapan Hakan Safi, "Biz listemizi kendimiz oluşturduk. Bizim listemizi ceketsiz gölge başkan oluşturmadı.'' ifadelerini kullandı.

Hakan Safi, hedeflerinden bahsetmeye devam ederek, "Kulübümüz için çok önemli projelerimiz var. İşimiz sadece transfer değil tabii ki. Öncelikli diğer konumuz stadyum. Stadyum projesini geçen sene bizler geliştirdik. Stadyumumuzu kendi yerinde, Papazın Çayırı'nda 64 bin 500 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız. Stadyumumuzun mayıs ayına yetişmesi mümkün değil. Rakibimiz kampanyasını önce şampiyonluk sonra stadyum diyerek başladı, güzel. Sonra mayıs ayında bitireceğiz dedi. Şimdi söylemi 'izinler alınırsa...' diye değişti. Kimsenin sizleri yanıltmasına izin vermeyin. Kutsal oylarınızı ona göre verin. Biz kibirli olmayacağız. Tribünleri de kapatmayacağız. Kombine iptal edip maça babasıyla gelen çocukları ağlatmayacağız." şeklinde konuştu.