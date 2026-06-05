Hakim, aracıyla 2 metre yükseklikten düştü
Bağcılar Bölge İdare Mahkemesi otoparkında hakim, aracıyla manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Geri giden araç, otopark demirlerini kırarak 2 metre yükseklikten düştü.
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Bağcılar'daki Bölge İdare Mahkemesi'nde bir hakim, saat 09.30 civarında mahkemenin otoparkında otomobiliyle manevra yaptığı sırada araç hakimiyetini kaybetti.
Geri giden araç, otoparkın demirlerini kırdı ve ardından yaklaşık 2 metre yüksekten düşerek ters döndü.
ÇEVREDEKİLERİN YARDIMIYLA ÇIKARTILDI
Yaralanan kadın hakim, çevredekilerin yardımıyla aracın içinden çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı hakime ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Ambulansla hastaneye götürülen hakimin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)