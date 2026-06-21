Hakkari'de 3 bin 500 rakımda zorlu kar mesaisi

Türkiye’nin en zorlu kış şartlarının yaşandığı bölgelerden biri olan Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, karla mücadele ekipleri yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımı yeniden sağlamak için yoğun mesai harcıyor. İkiyaka Sat Gölleri mevkisinde bulunan askeri üs bölgesine giden yolun açılması için başlatılan çalışmalar, zorlu arazi ve ağır kış şartlarına rağmen devam ediyor.

İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki 3 bin 500 metre rakımlı bölgede kar kalınlığının yer yer 6 metreyi aşması, çalışmaları güçleştiriyor.

HELİKOPTERLE ULAŞILAN BÖLGEDE KARLA MÜCADELE

Kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle tamamen kapanan ve ulaşımın yalnızca hava yoluyla sağlanabildiği bölgede, kara ulaşımını yeniden mümkün kılmak için ekipler harekete geçti.

Yüksekova İlçe Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, zorlu coğrafyada iş makineleriyle yürüttükleri çalışmalarda büyük güçlüklerle karşılaşıyor. Düşük sıcaklıklar, yüksek kar tabakası ve dar geçişler ekiplerin ilerlemesini yavaşlatıyor.

14 KİLOMETRELİK HAT KAR ALTINDA

Bölgede toplam 14 kilometrelik yolun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Yaklaşık bir haftadır süren çalışmalar sonucunda şu ana kadar 7 kilometrelik bölümün açıldığı öğrenildi.

Yetkililer, kalan 7 kilometrelik kısmın da önümüzdeki günlerde yoğun çalışmalarla temizlenerek ulaşıma açılmasının hedeflendiğini belirtti.

ZORLU COĞRAFYADA ARALIKSIZ MÜCADELE

Türkiye’nin en sert kış koşullarından birine sahip olan Yüksekova’da ekipler, hem güvenlik hem de lojistik açıdan kritik öneme sahip üs yolunu açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede görev yapan ekipler, kar kalınlığının yer yer insan boyunu aşması nedeniyle çalışmaların büyük dikkat ve koordinasyon gerektirdiğini ifade ediyor.

Yetkililer, hava şartlarının elverişli olması durumunda yolun kısa süre içinde tamamen açılacağını ve üs bölgesine kara ulaşımının yeniden sağlanacağını kaydetti.