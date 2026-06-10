Hakkari'de dereye düşen çoban yaşamını yitirdi
Hakkari'de dereye düşen çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Hakkari merkeze bağlı Ördekli köyü yolunun Erziki mevkiinde çobanlık yapan Cesur Y.'nin dereye düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yürütülen çalışma sonucu Hakkari-Van kara yolundaki köprü yakınında sudan çıkarılan 27 yaşındaki Cesur Y., sedye ile ambulansa taşındı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cesur Y., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)