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Hakkari'de meydana gelen kazada 2 öğrenci öldü

Ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Durumu ağır 2 öğrenci ise Van'a sevk edildi.

DHA | 27.09.2019 - 15:02..
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde bulunan Gelişen Köyü Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencileri, Toklu mezrasına taşıyan sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, Serhatkale mevkisinde şarampole devrildi.

2 ÖĞRENCİ KURTARILAMADI

Kazada yaralanan 6 öğrenci ve sürücü ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sağlık durumu ağır olan 2 öğrenci askeri helikopterle Van'a sevk edildi.

Sürücü ve yaralı öğrencilerin tedavisi sürüyor.

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