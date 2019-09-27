Hakkari'de meydana gelen kazada 2 öğrenci öldü

Hakkari'nin Derecik ilçesinde bulunan Gelişen Köyü Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencileri, Toklu mezrasına taşıyan sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, Serhatkale mevkisinde şarampole devrildi.

2 ÖĞRENCİ KURTARILAMADI

Kazada yaralanan 6 öğrenci ve sürücü ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sağlık durumu ağır olan 2 öğrenci askeri helikopterle Van'a sevk edildi.

Sürücü ve yaralı öğrencilerin tedavisi sürüyor.