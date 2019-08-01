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Hakkari’de uzun namlulu silah ve EYP ele geçirildi

Şemdinli ilçesinde uzun namlulu silah ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

İHA | 01.08.2019 - 18:09..
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Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

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Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Zeynep Deresi mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet G-3 piyade tüfeği, 11 adet G-3 piyade tüfeğine ait şarjör, 130 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 184 adet BKC makinalı tüfek fişeği, 1 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Hakkari’de uzun namlulu silah ve EYP ele geçirildi

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