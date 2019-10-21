İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Sultançiftliği Mahallesi'nde bulunan bir halıya maça giden ve ayakkabı atölyesi olduğu öğrenilen 3 çocuk babası 37 yaşındaki Ekrem Karakaya, maçın ortasında fenalaşarak yere yığıldı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Karakaya'ya ilk müdahaleyi, birlikte maç yaptığı arkadaşları saha içerisinde yaptı. Karakaya, hemen arkadaşları tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Hastaneye ulaşılmasına rağmen Karakaya'nın yolda hayatını kaybettiği belirlendi.

KALP KRİZİ ANLARI KAMERADA

Ekrem Karakaya'nın kalp krizi geçirdiği anlar halı sahada oynanan maçları kaydetmek için kurulan kameraya yansıdı.

Halı sahada aniden yere yığıldı, hastane yolunda öldü ViDEO

"MÜDAHALE EDEMEDİK"

Arkadaşlarıyla ara ara halı saha maçlarına gittiği öğrenilen Ekrem Karakaya'nın cenazesi zaman zaman müezzinliğini de yaptığı Sultangazi Hülafa-yi Raşidin Camii'nden kaldırılarak, Arnavutköy'deki Memba Mezarlığı'na defnedildi. Karakaya'nın cenaze törenine eşi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Halı saha maçı yaptığı arkadaşlarından Rasim Kaya, "Arkadaşımız halı sahada aniden yere yığıldı, müdahale edemedik." dedi.

"AKTİF OLARAK OYNAMIYORDU"

Birlikte sık sık halı saha maçı yaptıklarını ve olay anında yanında olduğunu belirten Metin Aykız da "Halı saha maçına gittik. Her zaman bizimle gelen arkadaşımızdı. İlk yarı boyunca kalede durdu. İkinci yarıda oyuna girdi. Aktif olarak oynamıyordu, ayda 1-2 kere oynardı. Bu son 3 haftadır aktif olarak oynuyordu." şeklinde konuştu.

"HASTA OLDUĞUNU SÖYLEMEDİ"

Tüm gün birlikte olduklarını ve maça birlikte gittiklerini ifade eden Orhan Aykız ise "Fazla koşan bir insan değildi, kendisini de yoran bir insan değildi. Yanına gittiğimde çenesinin kilitlendiğini fark ettim. Çenesini açmaya çalıştım açamadım, kalp masajı yaptım. Yüzünün morardığını fark ettim. Hemen arabayla hastaneye getirdim. Toplam 10 dakika sürmedi bütün olay. Hastaneye getirdiğimizde kucakladım ama öldüğünü fark ettim. Benim 15 yıllık arkadaşımdı. Dün bütün gününü benimle geçirdi ama hiç rahatsızım ya da hastayım demedi." ifadelerini kullandı.