Halife Hafter - Levent Kırca karakteri benzerliği

Kaddafi'nin ölümüne kadar sürgünde olan Halife Hafter, Kaddafi'nin ölmesini fırsat bilip Libya'ya döndü.

2014 DARBE YAPTI

Hafter, 2014 yılında asker üniformasıyla Kaddafi sonrasında kurulan Milli Genel Kongre'nin lağvedildiğini duyurdu.

Bu açıklama sonrasında Hafter yanlıları, silahla iktidarı ele geçirmeye çalıştı.

Bugün gelinin noktada Halifa Hafter, Libya'da BM'nin resmen tanımadığı silahla yönetimi ele geçirmeye çalışan bir darbeci.

Olacak O Kadar-Darbe skeci VİDEO

OLACAK O KADAR'DAKİ KARAKTERLE BENZERLİĞİ

Hafter'in sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflarından birinin, Levent Kırca'nın Olacak O Kadar'da canlandırdığı darbeci komutan karakteriyle benzerliği dikkat çekiyor.