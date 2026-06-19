İngiltere'de 3 yaşındaki çocuğu timsah kafesine attı: Serbest kaldı

İngiltere'de inanılmaz bir olay yaşandı.

Hayvanat bahçesinde bir kişi, 3 yaşındaki bir çocuğu metrelerce yüksekten timsahların bulunduğu alana attı.

KAFESTEN ÇIKARTILDI

Cambridge'deki Johnsons of Old Hurst Hayvanat Bahçesi'nde meydana gelen olayda, küçük çocuğu hayvanat bahçesinin sahibi, timsahların kafesine girerek kurtardı.

Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Hayvanat bahçesindeki ziyaretçiler dışarı çıkarıldıktan sonra mekan bir süre kapalı kaldı.

Cambridge Polisi, çocuğun sağlık durumunun ağır ancak stabil olduğunu belirtti.

KEFALETLE SERBEST KALDI

Çocukla tanışıklığı olmadığı değerlendirilen 30 yaşındaki şüpheli hakkında, cinayete teşebbüs suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Ancak polisten daha sonra yapılan açıklamada, şüphelinin "ifade vermeye uygun olmadığı" belirtilerek, kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi.

ZİHİNSEL ENGELLİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Daily Mail gazetesinin haberinde, şüphelinin, bakıcısı tarafından geziye getirilen bir zihinsel engelli olduğu iddia edildi.

Haberde ayrıca çocuğun sert zemine düştükten sonra suya yuvarlandığı belirtildi.