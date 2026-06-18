Halka'nın Samara'sı Daveigh Chase hayatını kaybetti

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Korku filmi denince akla gelen ilk karakterlerden biri olan Halka filminde Samara Morgan'a hayat veren Daveigh Chase hayatını kaybetti.

KAN ENFEKSİYONU

ABD'li oyuncunun, menenjit ve ciddi kan enfeksiyonlarına bağlı gelişen sepsis nedeniyle 35 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ölüm haberi, hem korku sineması tutkunlarını hem de Disney'in sevilen yapımı "Lilo & Stitch"teki performansıyla büyüyen hayranlarını derin üzdü.