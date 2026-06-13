Halkbank, Darlan Ferreira Souza'yı kadrosuna kattı
Halkbank, 23 yaşındaki voleybolcu Darlan Ferreira Souza'yı renklerine bağladığını duyurdu.
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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Brezilyalı oyuncu Darlan Ferreira Souza ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Darlan. Brezilya Milli Takımı'nın yıldız pasör çaprazı Darlan Souza, Halkbank'ta." ifadeleri kullanıldı.
BRONZ MADALYALAR ALDI
23 yaşında ve 1,93 metre boyundaki Brezilyalı pasör çaprazının 2022 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası ile 2025 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde bronz madalyası bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)