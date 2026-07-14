Haluk Levent gözaltına alındı: Kripto para birimi HLK Coin eridi

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında bu sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Her iki operasyonda, şu ana kadar 39 şüpheli gözaltına alındı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınanlar arasında derneğin başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent de bulunuyor.

Levent'e, dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yönetiliyor.

HLK COIN'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Haluk Levent'in gözaltı süreci devam ederken ünlü sanatçının haziran ayında devraldığını açıkladığı HLK Coin isimli kripto para biriminde, kayıplar yüzde 80'e yaklaştı.

Levent'in gözaltına alındığı gün 0,16 lira seviyelerinde işlem gören HLK Coin, satış baskısının artmasıyla birlikte 0,035 liraya kadar geriledi.

Kripto para biriminin son bir ay içindeki kayıpları ise dörtte üçü aşmış durumda.

"DÜNYANIN EN YARDIMSEVER AĞINI OLUŞTURACAĞIZ"

Ünlü sanatçı, yaptığı açıklamada HLK Coin isimli kripto para birimini devraldığını ve dünyanın en yardımsever blockhain ağını oluşturmayı hedeflediğini söylemişti.

Amacının dünyadaki bütün dernekleri HLKCHAIN altında birleştirmek ve daha etkili daha hızlı yardım yapılmasını sağlamak olduğunu söyleyen Haluk Levent, söz konusu kripto para birimini yakın zamanda dünyanın önemli borsalarında işlem göreceğini ifade etmişti.

HALUK LEVENT NEYLE SUÇLANIYOR?

Haluk Levent'e; dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yönetiliyor.

Başsavcılık açıklamasında, Levent'in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz K. adına olduğu ve ünlü sanatçı tarafından kullanılan hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon lira para akışı tespitine yer verilmişti.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda ise hesap hareketlerine ve hesap hacmine vurgu yapılıyor.

Raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı.

Yine raporda, MASAK'a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.