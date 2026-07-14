Haluk Levent olayının ardından çakma Atatürk ve İmamoğlu gündem oldu

Kahramanmaraş depremlerinin ardından milyonlarca vatandaşın depremzedelere umut olmak için bağış yaptığı Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği, bağışçıların umutlarını yerle bir etti.

Levent’in de gözaltına alındığı soruşturmada, MASAK raporları, mali incelemeler ve suç duyuruları dosyaya girdi.

MİLYONLARIN GÜVENİNİ SARSTI

Yaklaşık 7 milyar liralık bağışın toplandığı dernek soruşturmasında, milyarlarca liralık para hareketleri, 190 milyon liralık yasa dışı bahis iddiası, 3 milyon dolarlık senet, taşınmaz işlemleri ve belediye ihalelerine ilişkin çok sayıda iddia yer aldı.

Milyonların güvenerek destek verdiği dernek, yardım kuruluşlarına duyulan güveni de sarstı.

DUYGU İSTİSMARI TEKRAR GÜNDEM OLDU

Süreç bu şekilde devam ederken Haluk Levent olayının ardından sosyal medyada bir konu daha gündem oldu.

'Fake Atatürk', 'Çakma Atatürk' olarak bilinen Serdar Görel isimli şahıs; 29 Ekim, 19 Mayıs, 10 Kasım gibi günlerde CHP'lilerden topladığı paralarla gündem oluyordu.

Profilden Atatürk'e benzediği iddia edilen Serdar Görel'in geçtiğimiz 29 Ekim'de 1 milyon TL'ye yakın para kazandığı iddia edilmişti.

'ÇAKMA İMAMOĞLU'

CHP'lileri duygularını istismar eden bu vurgunculara bir yenisi ekledi.

TikTok'ta İmamoğlu'na benzeyen Yılmaz B. adlı kullanıcı, geçtiğimiz 29 Ekim törenlerinde hesabından canlı yayın açtı.

"Her şey çok güzel olacak" diyen Yılmaz B.'ye o dönem açtığı yayında çok sayıda bağış yapılmıştı.