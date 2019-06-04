taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8409
Euro
6.5686
Altın
1325.13
Borsa
90345.63
Gram Altın
249.223

Hamas'tan Fetih Hareketi'ne diyalog çağrısı

Hamas, Filistin'de bölünmüşlüğün sonlandırılması için Fetih Hareketi'ne diyalog çağrısında bulundu.

AA | 04.06.2019 - 04:51..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

asd

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, Gazze'de düzenlenen "Yüzyılın Anlaşması'na Karşı Birlik Olanlar" ödül töreninde konuştu.

Fetih Hareketi'ne çağrı yapan Sinvar, "Fetih'e diyoruz ki Gazze'ye gelin. Bir masanın etrafından toplanalım ve Filistin bölünmüşlüğünü sonlandıralım." dedi.

ORTAK DURUŞ ÇAĞRISI

Yüzyılın Anlaşması'na ve İsrail ile normalleşmenin tüm şekillerine tamamen karşı olduklarını vurgulayan Sinvar, bu anlaşmaya karşı duruşta ortak olmak ve ulusal birliğin gerçekleştirilmesi için hazır olduklarını ifade etti.

Bahreyn'de düzenlenmesi beklenen çalıştayı kabul etmediklerini belirten Sinvar, Katar'a, İran'a ve Kuveyt'e, çeşitli şekillerde Gazze'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Sinvar, Hamas'ın Mısır ile ilişkilerin geliştirilmesi için çalışacağını da kaydetti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

83
Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı

Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı

29
ABD'de 12 milyon hastanın bilgileri çalınmış olabilir

ABD'de 12 milyon hastanın bilgileri çalınmış olabilir

5
Teröristlerin 500 metrelik mağarası imha edildi

Teröristlerin 500 metrelik mağarası imha edildi

10
Ev hapsindeki iş insanı cinayetine 6 tutuklama

Ev hapsindeki iş insanı cinayetine 6 tutuklama

2
Kastamonu'da trafik kazası: 5 yaralı

Kastamonu'da trafik kazası: 5 yaralı

4
Hint askeri uçağı 13 mürettebatıyla kayboldu

Hint askeri uçağı 13 mürettebatıyla kayboldu

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir