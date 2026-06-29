Hande Baladın ve Onuralp Bitim aşk yaşıyor iddiası

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Fenerbahçeli voleybolcu Hande Baladın, aşk hayatıyla gündem oldu.

Spor dünyasının iki ünlü ismi Baladın ile milli basketbolcu Onuralp Bitim'in birlikte olduğu öne sürüldü.

SAMİMİ HALLER

İddiaya göre, ikili, önceki ün Bağdat Caddesi'nde yemek yerken görüntülendi. Yemekten sonra yürüyüş yapan ünlü isimlerin samimi halleri dikkat çekti.

YAKIŞTIRILDILAR

Magazin gündeminde olay olan aşk iddiasıyla ilgili iki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada gündem olan aşk iddiasıyla ilgili iki sporcu birbirine çok yakıştırıldı.