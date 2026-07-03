Vatani görev tamam! Oyuncu Doğukan Güngör askerden geldi

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakteriyle büyük popülerlik elde eden Doğukan Güngör, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmış ve ve test sonucu pozitif çıkmıştı.

ASKER DOĞUKAN

Oyuncu, gözyaşları içinde ekip arkadaşlarına veda etmişti.

Kızılcık Şerbeti'nin ardından yeni bir proje için imza atan Doğukan Güngör, vatani görevini yapmak için askere gitti.

Bir süredir vatani görevini yapmak için askerde olan oyuncu Doğukan Güngör'den günler sonra ilk paylaşım geldi.

TERHİS OLDU

Doğukan Güngör, vatani görevini Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bulunan Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda yerine getiren oyuncu terhis oldu. Sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla birlikte verdiği pozu yayınlayan oyuncu "Gün gelir, son gün gelir" notunu yazdı.