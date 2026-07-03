İzmir'de traktör devrildi: 16 yaşındaki sürücü ağır yaralandı
İzmir'de devrilen traktörün 16 yaşındaki sürücüsü ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
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İzmir'in Ödemiş ilçesi Mescitli Mahallesi'nde A.C.Ö'nün kullandığı traktör devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan 16 yaşındaki A.C.Ö., buradan İzmir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)