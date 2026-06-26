Harry Kane’e büyü yaptığını iddia etmişti! Ganalı büyücü, Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı
Daha önce İngiliz yıldız Harry Kane'e büyü yaptığını öne sürerek gündeme oturan Ganalı büyücü, şimdi de turnuvanın şampiyonunu açıkladı.
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Dünya Kupası'nda İngiltere ile Gana arasındaki karşılaşma öncesinde Harry Kane'e yönelik büyü yaptığını açıkça itiraf eden Ganalı büyücü Nana Kwaku Bonsam, futbol dünyasını karıştırmaya devam ediyor.
İngiliz yıldızın maçtaki etkisiz performansıyla büyü iddialarını güçlendiren bu olayların ardından yeni açıklama geldi.
Bonsam, bu kez Dünya Kupası şampiyonluğunu kimin kazanacağını tahmin etti.
Şampiyonu açıkladı
Nana Kwaku Bonsam, yaptığı son açıklamada turnuvanın nihai sonucunu net bir dille paylaştı. Bonsam, şampiyonluk kehanetini şu sözlerle duyurdu:
"Bu Dünya Kupası'nı Portekiz kazanacak. Ronaldo o kupayı alacak. Bunu net bir şekilde gördüm."
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi