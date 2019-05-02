Hassas burunlu Çayra'nın emekliliğe niyeti yok

Yurt dışından getirilen Belçika Malinois ırkı Çayra, 2007 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezinde temel eğitime tabi tutuldu. Yaklaşık bir yıl narkotik alanında branş eğitimi verilen Çayra, 2008'de Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

Aynı sene eğitmeni ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atanan "Çayra", yaklaşık 11 yıldır kentteki uyuşturucu operasyonlarına katılıyor.

Hassas burun Çayra'nın emekliliğe niyeti yok





ÇAYRA, YAŞINA RAĞMEN HALEN ENERJİK

Bu cinsteki narkotik köpeklerinin 10 yaşını doldurduktan sonra koku alma ve reflekslerinde düşüş gözlenirken Çayra, enerjisiyle hala görevinin başında.

Çok sayıda komutu algılayabilen, hassas burnuyla saklanan uyuşturucuyu kolayca bulabilen Çayra, geçen yıl Didim ilçesinde 1,5 ton uyuşturucunun yakalandığı operasyonda görev aldı.

Çayra, hassas burnu ve enerjisiyle kendisinden küçük köpeklere adeta taş çıkartıyor.

Çayra'nın eğitmeni Abdullah Kurt, Çayra'nın yaşı itibarıyla Türkiye'deki 3-4 narkotik köpeğinden biri olduğunu söyledi.

Çayra'nın enerjisiyle herkesi şaşırttığını vurgulayan Kurt, "Çayra, Türkiye'deki en yaşlı narkotik köpeklerden biri. Normalde bu tip köpekler 8-10 yaşına geldiğinde emekli oluyor, emniyet kaydından düşürülüyor ancak Çayra hala görevine devam ediyor. Ekiplerimizin 1-2 saatte yapacağı aramayı Çayra 10 dakikada tamamlıyor." diye konuştu.

Çayra ile iş dışında duygusal bağlarının da olduğunu belirten Kurt, onun başarılarının kendilerini de motive ettiğini belirtti.

Kurt, "12 yaşını dolduran Çayra görevini bırakmayı düşünmüyor. Hala ilk günkü azimle çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

ÇAYRA'NIN YERİNİ "YILDIRIM" DOLDURACAK

Narkotik köpeği Çayra'nın yerine yetiştirilen Belçika Malinois ırkı Yıldırım'ın eğitmeni Hakan Bayram da 15 yıldır uzman eğitmen olarak çalıştığını ifade etti.

Köpekleri eğitirken çeşitli testlere tabi tuttuklarına dikkati çeken Bayram, "Yıldırım'ın Çayra'nın yerini alması için uzun bir süreç gerekiyor. Şu an Yıldırım da gayet iyi gidiyor fakat Çayra'nın emekli olmaya niyeti yok gibi. Bakalım Yıldırım Çayra'nın yerini alabilecek mi biz de merakla bekliyoruz." diye konuştu.