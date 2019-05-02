taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9683
Euro
6.6987
Altın
1274.54
Borsa
95415.57
Gram Altın
244.551

Hassas burunlu Çayra'nın emekliliğe niyeti yok

Aydın'da birçok önemli uyuşturucu operasyonuna katılan 12 yaşındaki narkotik köpeği 'Çayra', görev süresi dolmasına rağmen performansıyla hayran bırakıyor.

AA | 02.05.2019 - 04:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Yurt dışından getirilen Belçika Malinois ırkı Çayra, 2007 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezinde temel eğitime tabi tutuldu. Yaklaşık bir yıl narkotik alanında branş eğitimi verilen Çayra, 2008'de Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

Aynı sene eğitmeni ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atanan "Çayra", yaklaşık 11 yıldır kentteki uyuşturucu operasyonlarına katılıyor.

Hassas burun Çayra'nın emekliliğe niyeti yok



ÇAYRA, YAŞINA RAĞMEN HALEN ENERJİK

Bu cinsteki narkotik köpeklerinin 10 yaşını doldurduktan sonra koku alma ve reflekslerinde düşüş gözlenirken Çayra, enerjisiyle hala görevinin başında.

Çok sayıda komutu algılayabilen, hassas burnuyla saklanan uyuşturucuyu kolayca bulabilen Çayra, geçen yıl Didim ilçesinde 1,5 ton uyuşturucunun yakalandığı operasyonda görev aldı.

Çayra, hassas burnu ve enerjisiyle kendisinden küçük köpeklere adeta taş çıkartıyor.

Hassas burunlu Çayra'nın emekliliğe niyeti yok

Çayra'nın eğitmeni Abdullah Kurt, Çayra'nın yaşı itibarıyla Türkiye'deki 3-4 narkotik köpeğinden biri olduğunu söyledi.

Çayra'nın enerjisiyle herkesi şaşırttığını vurgulayan Kurt, "Çayra, Türkiye'deki en yaşlı narkotik köpeklerden biri. Normalde bu tip köpekler 8-10 yaşına geldiğinde emekli oluyor, emniyet kaydından düşürülüyor ancak Çayra hala görevine devam ediyor. Ekiplerimizin 1-2 saatte yapacağı aramayı Çayra 10 dakikada tamamlıyor." diye konuştu.

Çayra ile iş dışında duygusal bağlarının da olduğunu belirten Kurt, onun başarılarının kendilerini de motive ettiğini belirtti.

Kurt, "12 yaşını dolduran Çayra görevini bırakmayı düşünmüyor. Hala ilk günkü azimle çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Hassas burunlu Çayra'nın emekliliğe niyeti yok

ÇAYRA'NIN YERİNİ "YILDIRIM" DOLDURACAK

Narkotik köpeği Çayra'nın yerine yetiştirilen Belçika Malinois ırkı Yıldırım'ın eğitmeni Hakan Bayram da 15 yıldır uzman eğitmen olarak çalıştığını ifade etti.

Köpekleri eğitirken çeşitli testlere tabi tuttuklarına dikkati çeken Bayram, "Yıldırım'ın Çayra'nın yerini alması için uzun bir süreç gerekiyor. Şu an Yıldırım da gayet iyi gidiyor fakat Çayra'nın emekli olmaya niyeti yok gibi. Bakalım Yıldırım Çayra'nın yerini alabilecek mi biz de merakla bekliyoruz." diye konuştu.

Hassas burunlu Çayra'nın emekliliğe niyeti yok

Hassas burunlu Çayra'nın emekliliğe niyeti yok

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

42
Ergin Ataman'dan tarihi zafer sonrasında ilk açıklama

Ergin Ataman'dan tarihi zafer sonrasında ilk açıklama

7
Amanoslar’da operasyon düzenleyen kahramanlara karşılama

Amanoslar’da operasyon düzenleyen kahramanlara karşılama

22
ABD ordusunun Venezuela'ya müdahale planı hazır

ABD ordusunun Venezuela'ya müdahale planı hazır

11
Trump'tan Meksika duvarı için 4,5 milyar dolar talebi

Trump'tan Meksika duvarı için 4,5 milyar dolar talebi

7
Kalp krizi geçiren Casillas hastaneye kaldırıldı

Kalp krizi geçiren Casillas hastaneye kaldırıldı

2
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir