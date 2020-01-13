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Hasta yakını süsü verip, hasta yakınlarını soydu

Elazığ'da, hasta yakınlarını soyan şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 13.01.2020 - 17:30..
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Elazığ'da bir hastanede, 3 hasta yakınının kliniğe ve mescide şarja bıraktığı 2 cep telefonu ile dolaptan bir cüzdan çalındı.

HIRSIZ KENDİNİ HASTA YAKINI OLARAK TANITTI

Olay üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışma sonucu, şüpheli F.A.'nın kendisini hasta yakını olarak tanıttığı öğrenildi. Şüphelinin eşkal bilgilerinden kimliğine ulaşan polis, şahsı yakaladı.

Hasta yakını süsü verip, hasta yakınlarını soydu

TUTUKLANDI

Şüpheli F.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfade sonrası "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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