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Hastaneden kaçan firari, yine hastanede yakalandı

Manisa'da yakalandıktan sonra sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden yakınlarının yardımıyla kaçan cezaevi firarisi, kaçarken polis tarafından vurulunca yine hastanede yakalandı.

AA | 01.09.2019 - 07:56..
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Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş 26 yıl 11 ay hapis cezası kararı ile 22 farklı suçtan yakalama emri olan Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan firari Serdar Katipoğlu'nu (31) eski Manisa yolu üzerinde yakaladı.

Hastaneden kaçan firari, yine hastanede yakalandı

KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI OTOMOBİLDE VURULDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanan Katipoğlu, sağlık kontrolü için Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede kardeşleri ve yakınlarının yardımıyla kaçmaya çalışan Katipoğlu'nu durdurmak isteyen polis havaya ateş etti. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan Katipoğlu, kaçmaya çalıştığı otomobilde vuruldu.

Polisten kaçan Katipoğlu, yarasının tedavisi için yakınlarınca götürüldüğü Manisa'daki hastanede yeniden yakalandı.

Hastaneden kaçan firari, yine hastanede yakalandı

KAÇIŞINA YARDIM EDEN 2 KİŞİ YAKALANDI

Katipoğlu'nun kaçmasına yardım eden kişilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, Mustafa Kemal, Atatürk ve İstasyonaltı mahallelerinde, özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Katipoğlu'nun kaçmasına yardım ettiği belirlenen 2 kişi yakalandı.

Şüphelilerin Turgutlu Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolü sırasında hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.

İki şüpheli daha sonra işlemleri için Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hastaneden kaçan firari, yine hastanede yakalandı

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