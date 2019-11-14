Hatay iftaiyesi boruya sıkışan yavru köpekleri kurtardı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinin Yeşilköy Mahallesi'nde vatandaşlar, toprağın altına gömülü su borusuna köpek yavrularının sıkıştığını fark etti.
16 metre uzunluğundaki boruda sıkışan köpek yavrularının kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verildi.
Su borusuna sıkışan köpek yavrularını itfaiye kurtardı VİDEO
1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDILAR
İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu köpekleri sıkıştığı yerden kurtardı. Köpekler mahalle sakinlerine teslim edildi.