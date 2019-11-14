Hatay iftaiyesi boruya sıkışan yavru köpekleri kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere ait bir mağaranın imha edildiğini açıkladı.

Fay hattının kırılmasıyla oluşan Suuçtu Şelalesi, sonbaharda büründüğü yeşil ve sarının tonlarıyla binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine gönderilme işlemleri devam ediyor...

Gümüşhane'deki Taşköprü Yaylası'nda bulunan Dipsiz Göl, yasal izinle yapılan define kazısında tahrip edildi.

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PFDK'dan Isla ve Abdulkadir'e 2'şer maç ceza

PFDK'dan yapılan açıklamada Mauricio Isla ve Abdulkadir Parmak 2'şer maç sahalardan uzak kalacak. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un hocası Sergen Yalçın'ın cezası ise 3 maça indirildi.