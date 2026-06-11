Hatay'da 80 adet tabanca namlusu ve sürgüsü yakalandı
Hatay Reyhanlı'da bir aracın zulasında 80 adet tabanca namlusu ve sürgüsü ele geçirildi. Tabanca malzemeleriyle yakalanan şüpheli tutuklandı.
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ilçesi Tayfur Sökmen Stadı yakınlarında denetim yaptı.
Denetim sırasında durdurulup arama yapılan bir aracın bagajındaki zula fark edildi.
TUTUKLANDI
Zulaya saklanmış şekilde bulunan "Glock Austria" ibareli 80 adet tabanca namlusu ve sürgüsü ele geçirildi.
Tabanca malzemeleriyle gözaltına alınıp, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.C., tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)